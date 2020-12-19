Microsoft выпустила большое обновление для Skype

Обновление касается Skype для Windows, Mac, Linux, Android а также Web-клиента. Режим «Вместе» позволяет создать впечатление, будто все участники беседы находятся в одном помещении. Режим «большая сетка» же показывает всех участников видеозвонка одновременно — до 49 человек.

Помимо этого в Skype 8.67 есть опция для добавления кого-либо в текущий звонок как по телефонному номеру, таки и через Skype.

Также обновление исправляет некоторые ошибки. Например, «застревание» видео при наборе сообщения во время звонка.