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Приложения
11:57, 30 декабря 2023
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Microsoft выпустила Copilot для iOS: продвинутый GPT-4 бесплатно всем

В каждый дома

Microsoft выпустила приложение Copilot для iOS и iPadOS, позволяющее пользователям использовать возможности GPT-4 без абонентской платы. После недавнего релиза для Android приложение Copilot, ранее называвшееся Bing Chat, предоставляет опыт, аналогичный ChatGPT. Пользователи могут задавать вопросы, составлять электронные письма и резюмировать текст без особых усилий.

Примечательно, что Copilot интегрирован с DALL-E 3, облегчая создание изображений путем преобразования текстовых запросов. Этот шаг соответствует стратегии Microsoft по созданию Copilot как самостоятельного предложения, отдельного от Bing.

Получив доступ к GPT-4, новейшей крупной языковой модели от OpenAI, Microsoft стремится улучшить пользовательский опыт и способствовать более широкому внедрению разговорных инструментов на основе ИИ на мобильных платформах.

Приложение Copilot доступно для загрузки в Apple App Store.

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