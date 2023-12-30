Microsoft выпустила Copilot для iOS: продвинутый GPT-4 бесплатно всем

Примечательно, что Copilot интегрирован с DALL-E 3, облегчая создание изображений путем преобразования текстовых запросов. Этот шаг соответствует стратегии Microsoft по созданию Copilot как самостоятельного предложения, отдельного от Bing.

Получив доступ к GPT-4, новейшей крупной языковой модели от OpenAI, Microsoft стремится улучшить пользовательский опыт и способствовать более широкому внедрению разговорных инструментов на основе ИИ на мобильных платформах.

Приложение Copilot доступно для загрузки в Apple App Store.