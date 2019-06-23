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Сегодня 11:27

Microsoft выпустила новый терминал для Windows

Предварительная версия уже доступна для скачивания
Microsoft объявила о начале публичного тестирования нового приложения командной строки Windows Terminal для Windows 10. Оно поддерживает даже эмодзи.

Предварительную версию Windows Terminal уже можно загрузить из Microsoft Store. Приложение представили на конференции разработчиков Build 2019. Оно должно стать единым центром для получения доступа к PowerShell, интерпретатору командной строки (cmd.exe) и bash-терминалу Windows Subsystem for Linux (WSL).

Сообщается, что Windows Terminal поддерживает вкладки, рендеринг текста при помощи GPU и даже эмодзи. Также в приложении можно выбирать различное оформление интерфейса и настроить его под себя.

Microsoft предупреждает, что в предварительной версии Windows Terminal могут наблюдаться проблемы с удобством использования. Работа будет отлажена в окончательной версии.

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