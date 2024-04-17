Microsoft выпустила приложение-блокнот для VR-шлема Apple Vision Pro

Microsoft выпустила приложение-блокнот для VR-шлема Apple Vision ProВидимо, это было необходимо
«OneNote будет использовать бесконечное полотно пространственных вычислений», — объясняет менеджер по продуктам Microsoft в своем блоге. Пользователи смогут использовать огромное виртуальное рабочее пространство Vision Pro для ведения заметок, блокнотов и использования привычных функций OneNote наряду с другими приложениями Microsoft.
Версия OneNote для VisionOS сохранила основные функции, такие как рукописные заметки, создание блокнотов, выделение, добавление меток, защита паролем и бесшовная синхронизация с OneDrive для доступа на разных устройствах. Кроме того, приложение оптимизировано для аппаратного обеспечения Vision Pro, позволяя использовать в том числе сопряженную Bluetooth-клавиатуру и трекпад.
Microsoft заверяет пользователей, что в будущих обновлениях появится поддержка ИИ Copilot.