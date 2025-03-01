Microsoft выпустила приложение своего ИИ Copilot для Mac

Copilot на Mac можно быстро открыть с помощью сочетания клавиш option + пробел. Приложение поддерживает ввод текста, голоса и изображений. Приложение включает в себя такие функции, как преобразование текста в изображение, помощь в написании, перевод и редактирование изображений. Оно также предлагает Copilot Daily — персонализированный аудиобрифинг с новостями, прогнозами погоды и прочим.

Интересно, что хотя Microsoft и Apple являются конкурентами, обе компании используют технологии OpenAI. Microsoft, крупный инвестор OpenAI, интегрирует свой ИИ в Copilot, а Apple сотрудничает с OpenAI для улучшения Siri.