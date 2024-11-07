Microsoft Word, Excel и PowerPoint стали дороже из-за ИИ. Даже если он не нужен

Ранее доступный только в тарифе Copilot Pro, Copilot теперь доступен в стандартных подписках в этих регионах, добавляя ИИ-функции в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и другие приложения экосистемы Office. Подписчики также получат доступ к Microsoft Designer, ИИ-инструменту для генерации изображений. Для подписчиков Personal и Family обновление стоит дополнительно 20 долларов в месяц, что более чем вдвое превышает стоимость базовой подписки Microsoft 365.

Пользователи будут получать ежемесячные «кредиты» для использования этих функций, можно выбрать тариф Copilot Pro, если лимит будет превышен.

Реакции клиентов неоднозначны. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу «навязанных» функций ИИ и потенциального влияния на производительность устройств, в то время как другие переживают из-за использования Copilot в «академической» среде.