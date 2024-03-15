Microsoft заблокирует доступ к облачным продуктам для россиян

Опубликовано 15 марта 2024, 20:40
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Microsoft заблокирует доступ к облачным продуктам для россиянС 20 марта
Microsoft приостановит доступ к своим облачным продуктам для организаций в России с 20 марта 2024 года, пишет РБК. Это решение стало следствием 12-го пакета санкций ЕС против России, который включает ограничения на поставку программного обеспечения для бизнес-аналитики.
Приостановка затронет широкий спектр облачных продуктов Microsoft, включая Power BI, Dynamics CRM и другие. Это означает, что российские компании больше не смогут использовать эти продукты и получать доступ к хранящимся в них данным.
Этот шаг окажет значительное влияние на те российские предприятия, которые в своей деятельности полагаются на облачные продукты Microsoft. Этим компаниям придется в кратчайшие сроки искать альтернативные решения.
Эксперты порекомендовали российским компаниям как можно скорее создать резервные копии данных из всех своих облачных сервисов. Кроме того, компаниям рекомендуется рассмотреть возможность перехода на программное обеспечение и сервисы отечественной разработки, чтобы избежать подобных сбоев в будущем.