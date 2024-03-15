Microsoft заблокирует доступ к облачным продуктам для россиян

Приостановка затронет широкий спектр облачных продуктов Microsoft, включая Power BI, Dynamics CRM и другие. Это означает, что российские компании больше не смогут использовать эти продукты и получать доступ к хранящимся в них данным.

Этот шаг окажет значительное влияние на те российские предприятия, которые в своей деятельности полагаются на облачные продукты Microsoft. Этим компаниям придется в кратчайшие сроки искать альтернативные решения.

Эксперты порекомендовали российским компаниям как можно скорее создать резервные копии данных из всех своих облачных сервисов. Кроме того, компаниям рекомендуется рассмотреть возможность перехода на программное обеспечение и сервисы отечественной разработки, чтобы избежать подобных сбоев в будущем.