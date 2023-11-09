Microsoft захотел объяснений у пользователей после закрытия OneDrive

При попытке закрыть OneDrive с панели задач появляется диалоговое окно с различными вариантами, в том числе «Я не хочу, чтобы OneDrive работал постоянно» и «Я пытаюсь устранить проблему с OneDrive».

Microsoft уже давно продвигает интеграцию OneDrive в Windows, в том числе в Windows 11 для синхронизации файлов с «облаком» были выбраны библиотеки «Документы» и «Изображения». Этот шаг стал продолжением истории, когда Microsoft предлагала пользователям использовать Edge при попытке сменить браузер по умолчанию или загрузить Chrome.

Хотя компания стремится получить обратную связь от пользователей, некоторые из них надеются, что Microsoft не будет распространять это на опросы об отключении.