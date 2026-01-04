Microsoft закроет специальную версию Windows, созданную для школ

Система была выпущена в 2021 году как «простая и безопасная» альтернатива для учеников младших и средних классов. Она сильно ограничивала возможности установки программ и игр. Microsoft даже выпустила недорогой ноутбук Surface Laptop SE под ОС. Однако скоро Windows 11 SE больше не будет получать крупных обновлений.

Microsoft рекомендует учебным заведениям заранее планировать переход на обычную версию Windows 11.

Многим школам, возможно, придётся закупать новые ноутбуки. Или уйти на Linux.