Microsoft закрыла год критическим обновлением безопасности Windows

Она позволяет злоумышленникам получить привилегии администратора через переполнение буфера. Еще одна проблема, CVE-2024−49 112, затрагивает протокол Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) с оценкой «серьезности» 9,8. Microsoft предупреждает, что этот дефект может скомпрометировать контроллеры домена, и рекомендует срочно установить исправления и изолировать службы LDAP от недоверенных сетей.

Другие исправления касаются рисков в Remote Desktop и Hyper-V, что, пишут эксперты, свидетельствует о сохраняющихся угрозах в корпоративных системах. Поэтому организациям рекомендуется в приоритетном порядке установить эти исправления.