Microsoft закрыла «лазейку» бесплатного обновления с Windows 7 до Windows 11

Microsoft закрыла «лазейку» бесплатного обновления с Windows 7 до Windows 11Но у вас есть время
Microsoft опубликовала сообщение в своем блоге, в котором говорится, что возможность обновления до Windows 11 и 10 с помощью ключа продукта Windows 7 была удалена.
Это означает, что пользователи больше не смогут использовать эти ключи при настройке для активации Windows 11. Ранее компания Microsoft предлагала бесплатное обновление до Windows 10 в течение одного года после ее запуска в 2015 году, однако она спокойно позволяла пользователям продолжать обновление до Windows 10 даже после официального завершения предложения.
Теперь же возможность обновления с Windows 7 и 8 до Windows 11 отменяется. Хотя в настоящее время еще можно активировать Windows 11 с помощью ключа продукта Windows 7, пока неясно, когда эта возможность будет удалена со всех версий ОС. К тому же теперь Windows активируется только с помощью Microsoft Activation Scripts (MAS).