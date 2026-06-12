Microsoft запретила сотрудникам использовать новейшую ИИ-модель Claude Fable

Опубликовано 12 июня 2026, 20:221 мин.
Microsoft запретила сотрудникам использовать новейшую ИИ-модель Claude FableИз‑за правил хранения данных
Anthropic только выпустила свою новую мощную ИИ-модель Claude Fable 5, а у Microsoft уже возникли с ней проблемы. Как пишут СМИ, «Мелкомягкие» запретили сотрудникам использовать эту модель внутри компании.
© Anthropic
Проблема в новых требованиях Anthropic к хранению данных. Чтобы работали встроенные защитные механизмы, Anthropic «вынуждена» сохранять все запросы и ответы модели — на срок до 30 дней. А если какой‑то запрос покажется нарушающим правила, данные могут храниться до двух лет.
Это рискованно для Microsoft. Среди внутренних запросов сотрудников может оказаться конфиденциальная информация или данные клиентов. Юристы компании сейчас якобы изучают, насколько это безопасно.
Сама Microsoft от комментариев отказалась.
Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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