Microsoft запретила сотрудникам использовать новейшую ИИ-модель Claude Fable

Проблема в новых требованиях Anthropic к хранению данных. Чтобы работали встроенные защитные механизмы, Anthropic «вынуждена» сохранять все запросы и ответы модели — на срок до 30 дней. А если какой‑то запрос покажется нарушающим правила, данные могут храниться до двух лет.

Это рискованно для Microsoft. Среди внутренних запросов сотрудников может оказаться конфиденциальная информация или данные клиентов. Юристы компании сейчас якобы изучают, насколько это безопасно.

Сама Microsoft от комментариев отказалась.