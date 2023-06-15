Microsoft запустила чат-бот Bing, не послушав предупреждения разработчиков

Эти разногласия также сыграли свою роль в спорном запуске чат-бота Bing на основе искусственного интеллекта, который подвергся на старте критике за неточные ответы, а порой и «хамство».

OpenAI предупреждала Microsoft о поспешности интеграции технологии искусственного интеллекта в поисковик Bing и выразила обеспокоенность тем, что чат-бот может давать неумные или неточные ответы. Несмотря на предупреждение, Microsoft продолжила запуск.

Соперничество между двумя компаниями усилилось, когда чат-бот ChatGPT от OpenAI добился значительного успеха в ходе публичного тестирования, превзойдя Bing.

Однако генеральный директор Microsoft Сатья Наделла сохраняет оптимизм в отношении партнерства.