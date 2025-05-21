Microsoft запустит сервис внедрения ИИ-чатботов в обычные сайты

NLWeb поддерживает любые модели искусственного интеллекта, включая собственные разработки Microsoft или сторонние решения, такие как модели от OpenAI. Эта технология подойдет, например, для клиентской поддержки в интернет-магазинах или интерактивных справочных систем. Технология также позволяет ИИ получать доступ к контенту сайта, делая ответы ботов более релевантными.

Например, чат-бот на сайте магазина может сразу подсказать наличие товара или помочь с оформлением заказа.

Microsoft также сделала контент сайтов, использующих NLWeb, доступным для ИИ-платформ, поддерживающих протокол MCP, что упрощает интеграцию с другими сервисами.