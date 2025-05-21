Microsoft запустит сервис внедрения ИИ-чатботов в обычные сайты

Опубликовано 21 мая 2025, 22:501 мин.
Microsoft запустит сервис внедрения ИИ-чатботов в обычные сайтыNLWeb
Microsoft представила NLWeb — открытый проект, упрощающий создание ИИ-чат-ботов для веб-сайтов. Эта инициатива позволяет разработчикам интегрировать «разговорные интерфейсы» на сайты всего за несколько строк кода, делая их доступными даже для небольших компаний.
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NLWeb поддерживает любые модели искусственного интеллекта, включая собственные разработки Microsoft или сторонние решения, такие как модели от OpenAI. Эта технология подойдет, например, для клиентской поддержки в интернет-магазинах или интерактивных справочных систем. Технология также позволяет ИИ получать доступ к контенту сайта, делая ответы ботов более релевантными.
Например, чат-бот на сайте магазина может сразу подсказать наличие товара или помочь с оформлением заказа.
Microsoft также сделала контент сайтов, использующих NLWeb, доступным для ИИ-платформ, поддерживающих протокол MCP, что упрощает интеграцию с другими сервисами.