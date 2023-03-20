Microsoft запустит собственный аналог Google Play и App Store

Microsoft намерена предложить пользователям мобильных устройств альтернативу доминирующим на рынке магазинам Apple и Google. Как заявил глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в интервью Financial Times, компания рассчитывает на поддержку нового закона Евросоюза о цифровых рынках (DMA), который обязывает Apple и Google разрешить установку сторонних магазинов приложений на своих платформах.

После приобретения Activision Blizzard, которое ожидается в 2023 году, Microsoft получит доступ к популярным мобильным франшизам. Эти игры будут доступны в новом магазине Microsoft, а также через облачный сервис xCloud.