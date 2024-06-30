«Microsoft зашла слишком далеко»: рекламу в настройках Windows 11 раскритиковали

Опубликовано 30 июня 2024, 00:00
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«Microsoft зашла слишком далеко»: рекламу в настройках Windows 11 раскритиковалиРеакция сообщества
Microsoft подверглась критике за внедрение рекламы в Windows 11. Последние волнения вызвала реклама Game Pass в настройках. Статья TechRadar подчеркивает растущее недовольство пользователей, заявив, что «Microsoft зашла слишком далеко».
Реклама, якобы являющаяся «рекомендацией», нацелена на геймеров, использующих Windows 11 Home и Pro. Этот шаг последовал за предыдущими спорными размещениями рекламы, включая полноэкранные уведомления, призывающие пользователей установить сервисы Microsoft.
Критики утверждают, что подобная практика «стирает грань между рекомендациями и навязчивой рекламой», потенциально открывая путь к «более агрессивной маркетинговой тактике» в будущих обновлениях. Они же ставят под сомнение уместность рекламы в основных системных меню, таких как настройки.
Технологическое сообщество ожидает ее ответа на фоне опасений, что эти рекламные стратегии могут создать прецедент для других операционных систем.