«Microsoft зашла слишком далеко»: рекламу в настройках Windows 11 раскритиковали

Реклама, якобы являющаяся «рекомендацией», нацелена на геймеров, использующих Windows 11 Home и Pro. Этот шаг последовал за предыдущими спорными размещениями рекламы, включая полноэкранные уведомления, призывающие пользователей установить сервисы Microsoft.

Критики утверждают, что подобная практика «стирает грань между рекомендациями и навязчивой рекламой», потенциально открывая путь к «более агрессивной маркетинговой тактике» в будущих обновлениях. Они же ставят под сомнение уместность рекламы в основных системных меню, таких как настройки.

Технологическое сообщество ожидает ее ответа на фоне опасений, что эти рекламные стратегии могут создать прецедент для других операционных систем.