Microsoft завершит поддержку Windows Mail, Calendar и People с 31 декабря

Опубликовано 14 ноября 2024, 14:151 мин.
Microsoft завершит поддержку Windows Mail, Calendar и People с 31 декабряПомянем
Microsoft официально завершит поддержку своих приложений Windows Mail, Calendar и People 31 декабря, что ознаменует конец эры этих классических приложений, пишут СМИ. Пользователям рекомендуется перейти на Outlook. Новое приложение предоставляет более «упрощенный опыт», объединяя электронную почту, календарь и управление контактами в одном месте.
Чтобы перейти на новое приложение, достаточно нажать «Try the new Outlook» в верхнем правом углу приложения Windows Mail. После миграции новый Outlook станет основным приложением. В Outlook можно управлять несколькими почтовыми ящиками (включая Gmail и Yahoo), работать с календарем и синхронизировать контакты через боковую панель. Если у вас есть подписка на Microsoft 365, то приложение также предоставляет быстрый доступ к Word, Excel и PowerPoint.
Новое приложение Outlook стало доступно широкой аудитории в августе, Microsoft стремится обеспечить плавный переход на эту платформу. Пользователям рекомендуется завершить миграцию до конца года.
Для получения дополнительной информации пользователи могут посетить официальный сайт Microsoft.