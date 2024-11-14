Microsoft завершит поддержку Windows Mail, Calendar и People с 31 декабря

Чтобы перейти на новое приложение, достаточно нажать «Try the new Outlook» в верхнем правом углу приложения Windows Mail. После миграции новый Outlook станет основным приложением. В Outlook можно управлять несколькими почтовыми ящиками (включая Gmail и Yahoo), работать с календарем и синхронизировать контакты через боковую панель. Если у вас есть подписка на Microsoft 365, то приложение также предоставляет быстрый доступ к Word, Excel и PowerPoint.

Новое приложение Outlook стало доступно широкой аудитории в августе, Microsoft стремится обеспечить плавный переход на эту платформу. Пользователям рекомендуется завершить миграцию до конца года.

Для получения дополнительной информации пользователи могут посетить официальный сайт Microsoft.