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Сегодня в 07:35
МИД России зарегистрировалось в TikTok
И опубликовало первые ролики
Стало известно о том, что в популярном видеосервисе TikTok появился официальный аккаунт Министерства иностранных дел России. Ведомство уже успело поделиться несколькими роликами.
Видео, которые ведомство опубликовало в соцсети, посвящены российской вакцине от коронавирусной инфекции “Спутник V”. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость о создании аккаунта в TikTok.
”Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа”, — сообщила Захарова.
Напомним, что в конце года официальный аккаунтом в TikTok также обзавелся 83-летний учёный и телеведущий Николай Дроздов. Он отметил, что намерен выпускать ролики раз в неделю, рассказывая в них молодежи “о добром и вечном”.