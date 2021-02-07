МИД России зарегистрировалось в TikTok

Видео, которые ведомство опубликовало в соцсети, посвящены российской вакцине от коронавирусной инфекции “Спутник V”. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новость о создании аккаунта в TikTok.

”Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа”, — сообщила Захарова.

Напомним, что в конце года официальный аккаунтом в TikTok также обзавелся 83-летний учёный и телеведущий Николай Дроздов. Он отметил, что намерен выпускать ролики раз в неделю, рассказывая в них молодежи “о добром и вечном”.