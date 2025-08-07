Приложения
Миксер криптовалют Tornado Cash обвинили в помощи хакерам из Северной Кореи

Защита приватности или инструмент для отмывания денег
Криптовалюты обычно прозрачны — все транзакции видны в публичных блокчейнах. Чтобы сохранить анонимность, придумали сервисы-миксеры. Они смешивают деньги многих пользователей, чтобы потом каждый мог вывести свои средства на новый, анонимный кошелёк. Tornado Cash — один из таких миксеров на блокчейне Ethereum. Он заставлял людей вносить деньги строго определёнными суммами и скрывал, кто именно платит за транзакции. Поэтому у властей США к сервиса появились вопросы.
Для многих это был способ сохранить приватность: воры и мошенники не могли легко найти владельцев криптоактивов. Создатели Tornado Cash утверждали, что просто написали программу — за то, как её используют, они ответственности не несут.

Однако правительство США видит ситуацию иначе. Оно считает, что Tornado Cash помогает отмывать деньги, в том числе киберпреступникам из Северной Кореи. По оценкам, через сервис прошло более миллиарда долларов нелегальных средств.

В 2023 году одного из основателей, Романа Сторма, арестовали. На суде показали переписку, где он знал о мошенничествах, но не предпринимал действий. Защита же утверждает, что он пытался «помочь пострадавшим» и хотел, чтобы «сервис работал легально».

Присяжные пока признали Сторма виновным лишь по менее серьёзному обвинению — в незаконной передаче денег. Вопросы о более тяжких преступлениях остались открытыми.

