Миксер криптовалют Tornado Cash обвинили в помощи хакерам из Северной Кореи

Для многих это был способ сохранить приватность: воры и мошенники не могли легко найти владельцев криптоактивов. Создатели Tornado Cash утверждали, что просто написали программу — за то, как её используют, они ответственности не несут.

Однако правительство США видит ситуацию иначе. Оно считает, что Tornado Cash помогает отмывать деньги, в том числе киберпреступникам из Северной Кореи. По оценкам, через сервис прошло более миллиарда долларов нелегальных средств.

В 2023 году одного из основателей, Романа Сторма, арестовали. На суде показали переписку, где он знал о мошенничествах, но не предпринимал действий. Защита же утверждает, что он пытался «помочь пострадавшим» и хотел, чтобы «сервис работал легально».

Присяжные пока признали Сторма виновным лишь по менее серьёзному обвинению — в незаконной передаче денег. Вопросы о более тяжких преступлениях остались открытыми.