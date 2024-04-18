Миллиарды сообщений пользователей Discord выставили на продажу

Хотя сообщения Discord в каналах сервера не доступны для публичного поиска, как сообщения в социальных сетях, Spy Pet, очевидно, использует ботов для сбора этих данных. Собранная информация, включая сообщения, членство на сервере и потенциально связанные аккаунты, затем продается за криптовалюту.

Пользователи могут искать людей и просматривать серверы, на которых Spy Pet их отслеживал, загружать таблицу необработанных данных их сообщений и даже видеть связанные с ними аккаунты, например профили GitHub. Зловеще то, что Spy Pet утверждает, что у нее есть данные о еще большем количестве серверов, на которых не были установлены боты, что говорит о более широких методах скраппинга.

Сервис открыто нацелен на такие организации, как разработчики ИИ и правоохранительные органы, предлагая сделки за доступ к этим потенциальным «сведениям».

Discord подтвердил, что расследует, нарушает ли Spy Pet условия предоставления услуг, и обещает принять соответствующие меры.