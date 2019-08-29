Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона

Приложения называются «Idea Note: OCR Text Scanner, GTD, Color Notes» и «Beauty Fitness: daily workout, best HIIT coach». Почти год люди скачивали их в магазине приложений Google. После того, как Symantec их обнаружила, из Google Play приложения, конечно, удалили.

Приложения размещали рекламные объявления в местах, где они были невидимы для пользователей. При помощи хитрости приложения генерировали пользовательские клики по этой рекламе, оставаясь незаметными.

Из-за этой активности устройства пользователей быстрее разряжались, медленнее работали и расходовали больше трафика.