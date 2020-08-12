Миллионы пользователей по всему миру установили шпионские китайские приложения

«Коммерсант» сообщает, что за всё время эти приложения загрузили более 157 млн пользователей по всему миру. Что любопытно, программное обеспечение QuVideo Inc. ещё несколько лет назад признали шпионским и вредоносным.

Компания QuVideo из Ханчжоу занимается разработкой приложений видео- и фоторедакторов. Всего она создала шесть приложений, самое популярное из них VivaVideo. Оно занимает одно из первых мест в своей категории в Google Play, его скачали уже более 100 млн людей по всему миру.

Однако приложение поймали на том, что оно запрашивает доступ к данным, которые никак не связаны с его функциями. Например, к информации по местоположению.

Ещё одно приложение VidStatus не только следит за пользователями, но и содержит в себе троянский вирус.