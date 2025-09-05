Приложения
Опубликовано 05 сентября 2025, 19:20
1 мин.

Минцифры: доступ к важным интернет-сервисам оставят даже при ограничениях

Белый список ресурсов
Граждане России смогут продолжать пользоваться самыми популярными и социально значимыми интернет-сервисами даже в периоды ограничений работы мобильного интернета по соображениям безопасности, написали Минцифры в Telegram.
Минцифры: доступ к важным интернет-сервисам оставят даже при ограничениях
© Brett Jordan

Как это будет работать? Минцифры совместно с операторами связи разработали технологию, которая позволяет не блокировать эти ресурсы. Уже сейчас доступ к ним обеспечивается в пилотном режиме. Для подключения не требуется дополнительная регистрация или прохождение капчи.

Какие сервисы останутся доступными? Список формируется на основе рейтинга самых популярных ресурсов. В него входят в том числе соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Если точнее, то:

  • Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max

  • Сервисы Госуслуг

  • Сервисы Яндекса

  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries

  • Avito

  • Дзен

  • Rutube

  • Официальный сайт платёжной системы Мир

  • Сайты Правительства и Администрации Президента России

  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

  • Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2

Список будет регулярно обновляться.