Минцифры: доступ к важным интернет-сервисам оставят даже при ограничениях

Минцифры: доступ к важным интернет-сервисам оставят даже при ограниченияхБелый список ресурсов
Как это будет работать? Минцифры совместно с операторами связи разработали технологию, которая позволяет не блокировать эти ресурсы. Уже сейчас доступ к ним обеспечивается в пилотном режиме. Для подключения не требуется дополнительная регистрация или прохождение капчи.
Какие сервисы останутся доступными? Список формируется на основе рейтинга самых популярных ресурсов. В него входят в том числе соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Если точнее, то:
-
Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max
-
Сервисы Госуслуг
-
Сервисы Яндекса
-
Маркетплейсы Ozon и Wildberries
-
Avito
-
Дзен
-
Rutube
-
Официальный сайт платёжной системы Мир
-
Сайты Правительства и Администрации Президента России
-
Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
-
Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2
Список будет регулярно обновляться.