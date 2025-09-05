Минцифры: доступ к важным интернет-сервисам оставят даже при ограничениях

Как это будет работать? Минцифры совместно с операторами связи разработали технологию, которая позволяет не блокировать эти ресурсы. Уже сейчас доступ к ним обеспечивается в пилотном режиме. Для подключения не требуется дополнительная регистрация или прохождение капчи.

Какие сервисы останутся доступными? Список формируется на основе рейтинга самых популярных ресурсов. В него входят в том числе соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты и личные кабинеты операторов связи. Если точнее, то:

Сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер Max

Сервисы Госуслуг

Сервисы Яндекса

Маркетплейсы Ozon и Wildberries

Avito

Дзен

Rutube

Официальный сайт платёжной системы Мир

Сайты Правительства и Администрации Президента России

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2

Список будет регулярно обновляться.