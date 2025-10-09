Минцифры опровергло слухи об отключении интернета в России

В ведомстве подчеркнули, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме. Все меры безопасности в регионах выполняются как обычно, и никаких ограничений или планов по отключению сети нет.

Минцифры призывает граждан не верить непроверенным источникам и получать информацию только из официальных каналов. Актуальные данные публикуются на сайте digital.gov.ru, а также в официальных аккаунтах министерства в MAX и Telegram.