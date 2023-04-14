Минцифры предложило использовать приложение «Госуслуг» вместо паспорта

12:22, 14 апреля 2023
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Минцифры предложило использовать приложение «Госуслуг» вместо паспортаПроект указа готов
Министерство цифрового развития России предложило приравнять в ряде случаев предъявление мобильного приложения «Госуслуги» к предъявлению оригинала паспорта.
Фото: Pixabay
13 апреля документ Минцифры разместили для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. Предложение ведомства позволит гражданам использовать смартфон вместо паспорта или других документов в повседневной жизни. Перечень ситуаций, в которых можно будет воспользоваться такой возможностью, определит правительство РФ. Использование мобильного приложения будет добровольным.
В феврале глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что в 80% всех случаев в повседневной жизни можно обойтись без бумажного паспорта, заменив его смартфоном.