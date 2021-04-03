Минцифры прокомментировало угрозу слива данных россиян через предустановленные приложения

В Минцифры уточнили, что на гаджеты по закону предустанавливаются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Эти программы соответствует требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. Внешним сервисам эти приложения передают только обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы.

Напомним, по закону российские приложения должны предустанавливаться на все гаджеты, продаваемые в стране, с 1 апреля 2021 года. Власти приняли такой закон, чтобы обеспечить импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.