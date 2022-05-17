Минцифры: «Россия не собирается закрывать YouTube»

«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

Также глава Минцифры заявил, что «конкуренция — двигатель прогресса», а «закрытие — это крайняя мера». Он отметил, что конкурентоспособный российский аналог YouTube должен появиться не потому, что американский видеосервис закрыт.

В апреле официальный представитель МИД России Захарова заявляла, что YouTube «подписал себе приговор», а Роскомнадзор говорил, что видеосервис распространяет ложную информацию.

Ранее хакеры атаковали Rutube, который позиционировался как российский аналог YouTube. Сервис не мог восстановить работу несколько дней.