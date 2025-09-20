Приложения
Опубликовано 20 сентября 2025, 18:40
1 мин.

Минцифры уточнило сроки требований к совместимости ПО с российскими ОС

Что вошло в список
Минцифры внесло изменения в порядок ведения реестра отечественного ПО, касающиеся требований к совместимости с российскими операционными системами. Новые правила вступят в силу постепенно, чтобы разработчики успели адаптировать свои продукты.
© Минцифры

Сроки поэтапного требования совместимости:

  • С 1 июня 2026 года — офисное ПО и средства виртуализации.

  • С 1 января 2027 года — серверное ПО, облачные сервисы, базы данных, средства обеспечения ИБ.

  • С 1 июня 2027 года — прикладное и отраслевое ПО, средства анализа и визуализации данных.

  • С 1 января 2028 года — промышленное ПО и средства управления процессами организаций.

В реестре появится информация о соответствии программы требованиям доверенного ПО. Теперь учитываются особенности корпоративной структуры компаний и правообладатели должны быть гражданами РФ.

Требования к доверенному ПО включают:

  • Нахождение в реестре отечественного ПО.

  • Совместимость с отечественными процессорами.

  • Обновления только с разрешения пользователя и без зарубежных серверов.

  • Соблюдение лицензий открытого ПО и информирование пользователей.

  • Наличие техподдержки и системы учета ошибок с устранением уязвимостей в течение 30 дней.

Дополнительные правила касаются системного, офисного ПО, антивирусов и PLM-систем. Проверка на соответствие доверенному ПО добровольная и не ведёт к исключению из реестра.