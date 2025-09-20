Минцифры уточнило сроки требований к совместимости ПО с российскими ОС

Минцифры уточнило сроки требований к совместимости ПО с российскими ОСЧто вошло в список
© Минцифры
Сроки поэтапного требования совместимости:
С 1 июня 2026 года — офисное ПО и средства виртуализации.
С 1 января 2027 года — серверное ПО, облачные сервисы, базы данных, средства обеспечения ИБ.
С 1 июня 2027 года — прикладное и отраслевое ПО, средства анализа и визуализации данных.
С 1 января 2028 года — промышленное ПО и средства управления процессами организаций.
В реестре появится информация о соответствии программы требованиям доверенного ПО. Теперь учитываются особенности корпоративной структуры компаний и правообладатели должны быть гражданами РФ.
Требования к доверенному ПО включают:
Нахождение в реестре отечественного ПО.
Совместимость с отечественными процессорами.
Обновления только с разрешения пользователя и без зарубежных серверов.
Соблюдение лицензий открытого ПО и информирование пользователей.
Наличие техподдержки и системы учета ошибок с устранением уязвимостей в течение 30 дней.
Дополнительные правила касаются системного, офисного ПО, антивирусов и PLM-систем. Проверка на соответствие доверенному ПО добровольная и не ведёт к исключению из реестра.