Минцифры заплатит почти миллиард рублей на отлучение чиновников от Telegram

Этот шаг направлен на отключение государственных служащих от зарубежных сервисов, таких как Telegram, Zoom и так далее.

АРМ ГС объединяет в себе обмен сообщениями, видеозвонки, электронную почту, календари, облачное хранилище и так называемый «внутренний портал». Сервис, например, доступен на мобильных платформах, в веб-браузерах и не только.

Тендер был объявлен 23 июня 2023 года и открыт для подачи заявок до 10 июля. Ожидается, что контракт будет завершен к 20 сентября 2024 года. Цель тендера - обеспечить государственные учреждения безопасными услугами унифицированной связи.

В настоящее время к АРМ ГС подключены 32 ведомства, а после расширения к нему будут подключены также региональные агентства и аффилированные государственные учреждения.