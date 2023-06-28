Минцифры заплатит почти миллиард рублей на отлучение чиновников от Telegram

Минцифры заплатит почти миллиард рублей на отлучение чиновников от TelegramСбор заявок на тендер открыт до 10 июля
Минцифры выделит 907,4 миллиона рублей на переход региональных чиновников на автоматизированное рабочее место VK (АРМ ГС). Разработанное VK решение основано на собственном корпоративном мессенджере компании под названием VK Teams, передают «Ведомости»
Этот шаг направлен на отключение государственных служащих от зарубежных сервисов, таких как Telegram, Zoom и так далее.
АРМ ГС объединяет в себе обмен сообщениями, видеозвонки, электронную почту, календари, облачное хранилище и так называемый «внутренний портал». Сервис, например, доступен на мобильных платформах, в веб-браузерах и не только.
Тендер был объявлен 23 июня 2023 года и открыт для подачи заявок до 10 июля. Ожидается, что контракт будет завершен к 20 сентября 2024 года. Цель тендера - обеспечить государственные учреждения безопасными услугами унифицированной связи.
В настоящее время к АРМ ГС подключены 32 ведомства, а после расширения к нему будут подключены также региональные агентства и аффилированные государственные учреждения.