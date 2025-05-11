Минфину США не понравились инвестии фонда Benchmark в китайский ИИ

По данным источников Semafor, юристы Benchmark посчитали сделку законной. Они аргументировали это тем, что Manus не разрабатывает собственные ИИ-модели, а лишь использует уже существующие. Также компания официально зарегистрирована на Каймановых островах, а не в Китае.

Тем не менее, сделка вызвала критику в технологических кругах. Партнёр Founders Fund Делян Аспарухов высказал недовольство в соцсети X, написав: «Удивительно? Действия имеют последствия».

Benchmark, Manus и Министерство финансов США пока не прокомментировали ситуацию.