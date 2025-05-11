Минфину США не понравились инвестии фонда Benchmark в китайский ИИ

Опубликовано 11 мая 2025, 01:301 мин.
Минфину США не понравились инвестии фонда Benchmark в китайский ИИСША проверяют инвестиции Benchmark в китайский AI-стартап Manus
Американский венчурный фонд Benchmark вложил $ 75 миллионов в китайский стартап Manus AI, который оценивается в $500 миллионов и занимается разработкой «агентов» на базе искусственного интеллекта. Однако теперь Министерство финансов США начало проверку этой сделки на соответствие ограничениям 2023 года по инвестициям в китайские технологии.
По данным источников Semafor, юристы Benchmark посчитали сделку законной. Они аргументировали это тем, что Manus не разрабатывает собственные ИИ-модели, а лишь использует уже существующие. Также компания официально зарегистрирована на Каймановых островах, а не в Китае.
Тем не менее, сделка вызвала критику в технологических кругах. Партнёр Founders Fund Делян Аспарухов высказал недовольство в соцсети X, написав: «Удивительно? Действия имеют последствия».
Benchmark, Manus и Министерство финансов США пока не прокомментировали ситуацию.