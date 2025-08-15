Миницифры: около 80% абитуриентов подали заявления в вузы через Госуслуги

Старт учёбы на носу

Во время основной приёмной кампании более 1,1 миллиона абитуриентов, или 79% всех поступающих, воспользовались Госуслугами для подачи заявлений в вузы на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование.