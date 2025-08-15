Миницифры: около 80% абитуриентов подали заявления в вузы через Госуслуги

Опубликовано 15 августа 2025, 18:101 мин.
Миницифры: около 80% абитуриентов подали заявления в вузы через ГосуслугиСтарт учёбы на носу
Во время основной приёмной кампании более 1,1 миллиона абитуриентов, или 79% всех поступающих, воспользовались Госуслугами для подачи заявлений в вузы на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование.
© Минцифры РФ
Самым популярным направлением для бюджетного обучения традиционно стало ИТ. Всего абитуриенты:
-
Обработали более 3,3 млн заявлений.
-
Отправили почти 650 тыс. согласий о зачислении.
-
Получили более 400 тыс. уведомлений о поступлении.
По форме обучения:
-
74,7% выбрали очную.
-
16,3% — заочную.
-
9% — очно-заочную.
На бюджет чаще всего поступали на следующие специальности: информатика и вычислительная техника, экономика и управление, педагогика, машиностроение, клиническая медицина.
Лидерами по использованию Госуслуг стали регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (95,8%), Новгородская область (93,5%), Кировская область (93%), Калининградская область (92,2%) и Карелия (91,8%).
Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается.