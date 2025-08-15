Приложения
Опубликовано 15 августа 2025, 18:10
1 мин.

Миницифры: около 80% абитуриентов подали заявления в вузы через Госуслуги

Старт учёбы на носу
Во время основной приёмной кампании более 1,1 миллиона абитуриентов, или 79% всех поступающих, воспользовались Госуслугами для подачи заявлений в вузы на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование.
Миницифры: около 80% абитуриентов подали заявления в вузы через Госуслуги

© Минцифры РФ

Самым популярным направлением для бюджетного обучения традиционно стало ИТ. Всего абитуриенты:

  • Обработали более 3,3 млн заявлений.

  • Отправили почти 650 тыс. согласий о зачислении.

  • Получили более 400 тыс. уведомлений о поступлении.

По форме обучения:

  • 74,7% выбрали очную.

  • 16,3% — заочную.

  • 9% — очно-заочную.

На бюджет чаще всего поступали на следующие специальности: информатика и вычислительная техника, экономика и управление, педагогика, машиностроение, клиническая медицина.

Лидерами по использованию Госуслуг стали регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ (95,8%), Новгородская область (93,5%), Кировская область (93%), Калининградская область (92,2%) и Карелия (91,8%).

Приёмная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается.