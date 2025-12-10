Опубликовано 10 декабря 2025, 18:051 мин.
Министерство войны США объявило о масштабном внедрении ИИ Google в работу
Министерство обороны (войны) США объявило о масштабном внедрении Google Gemini через новую платформу GenAI.mil. Это один из первых случаев, когда коммерческая генеративная ИИ-система разворачивается по всей структуре Пентагона, пишут СМИ.
Сотрудники смогут использовать Gemini для «глубоких исследований, форматирования документов, анализа видео и изображений с высокой скоростью». Платформа предназначена для работы с «неклассифицированными задачами», такими как адаптация новых сотрудников, автоматизация административных процессов и ускорение контрактной работы. При этом данные Пентагона не будут использоваться для обучения публичных моделей Google.
По словам главного технолога ведомства Эмиля Майкла, ИИ-инструменты помогут «ускорить повседневные задачи, анализировать разведданные и моделировать конфликты». В ближайшие недели возможности будут предоставлены для миллионов сотрудников Пентагона на разных уровнях допуска.