Министерство войны США объявило о масштабном внедрении ИИ Google в работу

Сотрудники смогут использовать Gemini для «глубоких исследований, форматирования документов, анализа видео и изображений с высокой скоростью». Платформа предназначена для работы с «неклассифицированными задачами», такими как адаптация новых сотрудников, автоматизация административных процессов и ускорение контрактной работы. При этом данные Пентагона не будут использоваться для обучения публичных моделей Google.

По словам главного технолога ведомства Эмиля Майкла, ИИ-инструменты помогут «ускорить повседневные задачи, анализировать разведданные и моделировать конфликты». В ближайшие недели возможности будут предоставлены для миллионов сотрудников Пентагона на разных уровнях допуска.