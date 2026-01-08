Минпромторг: закон о «российской полке» на маркетплейсах введут уже в этом году

По его словам, законопроект уже согласован со всеми профильными федеральными ведомствами и сейчас проходит обязательную оценку возможных последствий для бизнеса. После завершения этой процедуры документ направят в правительство.

Суть инициативы заключается в поддержке российских производителей. Закон предлагает обязать магазины выделять определённую часть полок под непродовольственные товары, произведённые в России и странах ЕАЭС. Такие товары должны размещаться на наиболее заметных местах — на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола. Также планируется специальное визуальное обозначение «российской полки».

Отдельные правила предусмотрены для онлайн-торговли. Маркетплейсы, согласно позиции Минпромторга, должны будут в первую очередь показывать российские товары в результатах поиска и рекомендациях для покупателей.