Опубликовано 08 января 2026, 18:40
Минпромторг: закон о «российской полке» на маркетплейсах введут уже в этом году

Оффлайн-ритейл тоже коснется
Минпромторг России рассчитывает, что закон о так называемой «российской полке» начнет действовать в 2026 году, сообщил глава министерства Антон Алиханов в интервью ТАСС.
По его словам, законопроект уже согласован со всеми профильными федеральными ведомствами и сейчас проходит обязательную оценку возможных последствий для бизнеса. После завершения этой процедуры документ направят в правительство.

Суть инициативы заключается в поддержке российских производителей. Закон предлагает обязать магазины выделять определённую часть полок под непродовольственные товары, произведённые в России и странах ЕАЭС. Такие товары должны размещаться на наиболее заметных местах — на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола. Также планируется специальное визуальное обозначение «российской полки».

Отдельные правила предусмотрены для онлайн-торговли. Маркетплейсы, согласно позиции Минпромторга, должны будут в первую очередь показывать российские товары в результатах поиска и рекомендациях для покупателей.

