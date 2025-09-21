Минпросвещения: использование ИИ для домашних заданий мешает учиться

«Безусловно, пользоваться при выполнении домашних заданий искусственным интеллектом нельзя … Это прежде всего мешает самому ученику осваивать материал, развивать свой собственный мозг и совершенствовать свои знания. Об этом нужно рассказывать, это нужно объяснять. Потому что искусственный интеллект — это помощник, как любая цифровая технология», — отметил Бугаев.

Фестиваль проходит на Нижегородской ярмарке с 17 сентября. Его общая площадь составляет около 10 тысяч квадратных метров и включает лекционные залы, спортивные площадки и партнерские стенды.

В мероприятии участвуют около 2 тысяч человек из России и 120 стран мира.