Минпросвещения: использование ИИ для домашних заданий мешает учиться

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:501 мин.
Минпросвещения: использование ИИ для домашних заданий мешает учитьсяДети должны делать это сами
Искусственный интеллект при выполнении домашнего задания мешает школьникам усваивать материал и развивать знания, заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев на Всемирном фестивале молодежи в Нижнем Новгороде.
© Ferra.ru
«Безусловно, пользоваться при выполнении домашних заданий искусственным интеллектом нельзя … Это прежде всего мешает самому ученику осваивать материал, развивать свой собственный мозг и совершенствовать свои знания. Об этом нужно рассказывать, это нужно объяснять. Потому что искусственный интеллект — это помощник, как любая цифровая технология», — отметил Бугаев.
Фестиваль проходит на Нижегородской ярмарке с 17 сентября. Его общая площадь составляет около 10 тысяч квадратных метров и включает лекционные залы, спортивные площадки и партнерские стенды.
В мероприятии участвуют около 2 тысяч человек из России и 120 стран мира.