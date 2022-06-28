Минус один мессенджер: Google закроет очередной сервис

То есть Hangouts можно будет использовать в десктопной версии до ноября, и Google заявила, что начнёт предупреждать пользователей «по крайней мере за один месяц».

Если вы всё ещё используете Hangouts, Google должен автоматически перенести ваши существующие диалоги в Chat. Компания также даёт вам возможность использовать свою службу Takeout для загрузки копии данных мессенджера.

Google Hangouts вышел в 2013 году. Он оказался не слишком популярным и подвергался критике. Теперь же мессенджер пополнил ряд «убитых» сервисов Google. Существует даже специальный сайт «Кладбище Google», где перечислены все неудавшиеся и закрытые проекты компании.