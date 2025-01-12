Минюст и регулятор США встали на сторону Маска в суде против OpenAI

Опубликовано 12 января 2025, 09:001 мин.
Минюст и регулятор США встали на сторону Маска в суде против OpenAIFTC и DOJ поддержали некоторые аспекты иска Маска против OpenAI
Регулирующие органы США, включая FTC и DOJ, придали «дополнительный вес» иску Илона Маска против OpenAI. В своем заявлении они подчеркнули скептическое отношение к одному из аргументов защиты OpenAI, хотя и не поддержали напрямую утверждения Маска об антиконкурентном слиянии OpenAI и Microsoft.
Маск утверждает, что тесные связи между OpenAI и Microsoft, особенно через должности в совете директоров, нарушают антимонопольное законодательство страны.
OpenAI начинала как некоммерческая организация, но затем перешла к коммерческой модели при значительной поддержке Microsoft, которая выделила ей более 13 миллиардов долларов. Маск утверждает, что такое партнерство привело к несправедливому «влиянию» — руководители Microsoft занимали должности в совете директоров OpenAI. OpenAI заявила, что этот аргумент больше не актуален, поскольку эти руководители больше не входят в совет директоров.