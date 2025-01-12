Минюст и регулятор США встали на сторону Маска в суде против OpenAI

Маск утверждает, что тесные связи между OpenAI и Microsoft, особенно через должности в совете директоров, нарушают антимонопольное законодательство страны.

OpenAI начинала как некоммерческая организация, но затем перешла к коммерческой модели при значительной поддержке Microsoft, которая выделила ей более 13 миллиардов долларов. Маск утверждает, что такое партнерство привело к несправедливому «влиянию» — руководители Microsoft занимали должности в совете директоров OpenAI. OpenAI заявила, что этот аргумент больше не актуален, поскольку эти руководители больше не входят в совет директоров.