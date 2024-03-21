Минюст США может подать антимонопольный иск против Apple уже завтра

Подобно закону ЕС о цифровых рынках, который заставил изменить функциональность iPhone в Европе, иск Минюста США, скорее всего, будет сосредоточен на предполагаемых антимонопольных нарушениях Apple, связанных с магазином приложений iOS. В частности, ожидается, что в иске будут оспариваться ограничения, которые Apple накладывает на программное обеспечение и аппаратные функции iPhone, потенциально направленные на разрушение монопольного контроля компании над распространением приложений.

Детали иска остаются конфиденциальными, но он может повторить меры ЕС, который обязал Apple разрешить альтернативные магазины приложений на iPhone, разрешить разработчикам интегрировать собственные платежные системы в приложения и предоставить разработчикам более широкий доступ к аппаратным функциям iPhone, таким как чип NFC.