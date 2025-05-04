Минюст США потребовал разделить рекламный бизнес Google

Минюст требует продать рекламную биржу Google — платформу, соединяющую покупателей и продавцов рекламного пространства, — а также инструменты для блогеров. Google, в свою очередь, считает это «невозможным» без ущерба для рынка. Адвокат компании Карен Данн предложила альтернативу: изменить бизнес-практики и открыть доступ к аукционам рекламы, сохранив безопасность и конфиденциальность пользователей.

Слушания по делу назначены на 22 сентября, где стороны представят детальные аргументы. Google уже проиграла два антимонопольных дела в 2024 году, включая обвинения в монополии на поиск и рекламу. Эксперты предупреждают, что разделение может затронуть крупные технологические компании, такие как Microsoft, как потенциальных покупателей технологий Google.