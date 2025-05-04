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Опубликовано 04 мая 2025, 12:00
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Минюст США потребовал разделить рекламный бизнес Google

Называя его «слишком опасным»
Министерство юстиции США настаивает на разделении рекламных технологий Google, утверждая, что сохранение монополии компании угрожает конкуренции. Как сообщает The Times of India, ведущий адвокат ведомства Джулия Тарвер Вуд заявила в суде: «Оставить 90% издателей в зависимости от Google — слишком опасно». Это заявление последовало за решением суда, признавшего, что Google незаконно монополизировала рынок цифровой рекламы.
Минюст США потребовал разделить рекламный бизнес Google

© Ferra.ru

Минюст требует продать рекламную биржу Google — платформу, соединяющую покупателей и продавцов рекламного пространства, — а также инструменты для блогеров. Google, в свою очередь, считает это «невозможным» без ущерба для рынка. Адвокат компании Карен Данн предложила альтернативу: изменить бизнес-практики и открыть доступ к аукционам рекламы, сохранив безопасность и конфиденциальность пользователей.

Слушания по делу назначены на 22 сентября, где стороны представят детальные аргументы. Google уже проиграла два антимонопольных дела в 2024 году, включая обвинения в монополии на поиск и рекламу. Эксперты предупреждают, что разделение может затронуть крупные технологические компании, такие как Microsoft, как потенциальных покупателей технологий Google.

Источник:indiatimes
Автор:Максим Многословный
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