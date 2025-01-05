Минюст США выступил против прошения нового президента США Трампа насчет TikTok

Опубликовано 05 января 2025, 04:301 мин.
Минюст США выступил против прошения нового президента США Трампа насчет TikTokНельзя давать приложению времени
Министерство юстиции США призвало Верховный суд страны отклонить просьбу нового президента Дональда Трампа отложить принятие закона, требующего от китайского владельца TikTok, компании ByteDance, продать свои американские подразделения к 19 января.
Юридическая команда Трампа утверждала, что будущей администрации необходимо время для переговоров о «политическом урегулировании», и просила суд отложить крайний срок. Верховный суд должен выслушать аргументы 10 января.
Закон обяэет ByteDance отказаться от TikTok. Минюст назвал TikTok мощным инструментом для шпионажа.
В ответ TikTok заявила, что закон нарушает защиту свободы слова в соответствии с Первой поправкой. Компания указала на то, что Конгресс не затронул другие китайские приложения, такие как Shein или Temu.