Минюст США выступил против прошения нового президента США Трампа насчет TikTok

Юридическая команда Трампа утверждала, что будущей администрации необходимо время для переговоров о «политическом урегулировании», и просила суд отложить крайний срок. Верховный суд должен выслушать аргументы 10 января.

Закон обяэет ByteDance отказаться от TikTok. Минюст назвал TikTok мощным инструментом для шпионажа.

В ответ TikTok заявила, что закон нарушает защиту свободы слова в соответствии с Первой поправкой. Компания указала на то, что Конгресс не затронул другие китайские приложения, такие как Shein или Temu.