Минздрав России перестал вести свои ленты в Instagram и Facebook

Ведомство ушло из соцсети после заявления материнской компании — Meta — о разрешении призывать к насилию в отношении граждан России, в том числе военных. После этого Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

Реакцией российского Минздрава на это стало решение о прекращении поддержки акаунта в американской соцсети и переходе на российские ресурсы: «Вконтакте», «Одноклассники», также следить за новостями ведомства можно на официальном сайте и в мессенджере Telegram.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Facebook и Instagram», — сказано в сообщении ведомства.