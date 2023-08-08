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Минздрав
В Минздраве определили главные угрозы информационной безопасности
Наука и технологии
20:35 | 08 августа, 2023
Российские продавцы вейпов попросили не запрещать ароматизаторы
Наука и технологии
15:48 | 08 августа, 2023
Россия начала испытания обновленной вакцины против коронавируса «Спутник»
Фитнес и здоровье
12:17 | 29 июля, 2023
О каких болезнях могут свидетельствовать отеки
Фитнес и здоровье
17:09 | 25 июля, 2023
На виски появятся надписи о вреде алкоголя, как на сигаретах
Наука и технологии
15:48 | 23 мая, 2023
Российский эксперт назвал способы защиты от рака кожи
В России
11:51 | 19 мая, 2023
С зумом и ЕМИАС: создан первый российский прибор для диагностики рака шейки матки
В России
17:41 | 18 мая, 2023
Российская тест-система позволит заранее выявить рак
В России
12:49 | 12 мая, 2023
Есть ли в России дефицит лекарств: ответ главы Минздрава
Наука и технологии
08:57 | 26 марта, 2023
Хватит ли в России лекарств от гриппа и ОРВИ в условиях весенней заболеваемости
Наука и технологии
04:22 | 26 марта, 2023
Как на сигаретах: в России будут писать о вреде сладких напитков на этикетках
Наука и технологии
19:33 | 04 февраля, 2023
Глава Минздрава призвал россиян, желающих иметь детей, вовремя прививаться от коронавируса
Наука и технологии
21:08 | 17 января, 2023
Глава Минздрава России назвал количество заболевших гриппом за неделю
Наука и технологии
23:14 | 28 декабря, 2022
В России несовершеннолетним гражданам могут запретить продажу энергетиков
Наука и технологии
18:38 | 24 декабря, 2022
Что делать, если вы упали
Фитнес и здоровье
01:42 | 23 декабря, 2022
Почему респираторные вирусы бессмысленно лечить антибиотиками
Фитнес и здоровье
00:46 | 16 декабря, 2022
Что будет, если вы переболеете гриппом без лекарств, за счёт одного лишь иммунитета
Фитнес и здоровье
19:52 | 13 декабря, 2022
Минздрав попросил россиян носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Наука и технологии
19:36 | 07 декабря, 2022
Не только грипп: в России начался рост заболеваемости коронавирусом
Наука и технологии
00:38 | 03 декабря, 2022
Глава Минздрава России предупредил о распространении свиного гриппа
Наука и технологии
00:21 | 27 ноября, 2022
В России предупредили о распространении нечувствительного к антибиотикам туберкулёза
Наука и технологии
21:28 | 21 сентября, 2022
Почти в два раза: в России снизился уровень потребления алкоголя
Фитнес и здоровье
17:49 | 11 сентября, 2022
В России предупредили о риске новой волны заболеваемости коронавирусом в июне
Наука и технологии
19:34 | 30 апреля, 2022
Одним из последствий коронавируса стали аутоиммунные заболевания
Наука и технологии
19:31 | 30 апреля, 2022
Минздрав России перестал вести свои ленты в Instagram и Facebook
Приложения
15:30 | 12 марта, 2022
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