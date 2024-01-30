Насколько чаще курильщики болеют раком по сравнению с некурящими

Опубликовано 30 января 2024, 22:20
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Насколько чаще курильщики болеют раком по сравнению с некурящимиЭто касается и других групп риска
Минздрав России сообщил, насколько чаще курящие люди заболевают раком лёгких по сравнению с некурящими.
По информации ведомства, курильщики болеют раком в 30 раз чаще. Причём в эту же группу риска входят любители красного мяса, те, кто злоупотребляет алкоголем и носители вируса папилломы человека.
Также сообщается, что в России около 4,5 млн человек находятся на разных стадиях лечения онкологии, верификации диагноза или в ремиссии.
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