Насколько чаще курильщики болеют раком по сравнению с некурящими

По информации ведомства, курильщики болеют раком в 30 раз чаще. Причём в эту же группу риска входят любители красного мяса, те, кто злоупотребляет алкоголем и носители вируса папилломы человека.

Также сообщается, что в России около 4,5 млн человек находятся на разных стадиях лечения онкологии, верификации диагноза или в ремиссии.

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