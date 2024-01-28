Глава Минздрава России ответил, угрожает ли россиянам «болезнь Х»

По словам Мурашко, «болезнь Х» — угроза гипотетическая, но и к ней в случае необходимости российское здравоохранение готово. Для этого, в частности, проводятся развитие диагностической базы, формирование оперативной разработки тест-систем, мониторинг заболеваемости. Потому что всегда необходимо быть готовыми к вспышке новых и серьёзных заболеваний.

«Система здравоохранения научилась быстро адаптироваться. Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — заявил министр.

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