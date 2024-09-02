Какие болезни, помимо рака лёгких, вызывают вейпы

Минздрав России предупреждает: вейпы и электронные сигареты становятся причиной новой опасной болезни, называемой EVALI (острое лёгочное повреждение, вызванное использованием электронных сигарет). Ирина Юзуп, к. м. н. и врач-педиатр, объяснила, что вейпы могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Основной компонент электронных сигарет — никотин, который вызывает повышение давления и частоты сердечных сокращений, а также увеличивает риск сердечных приступов. Однако наиболее серьёзная угроза от использования вейпов — это повреждение лёгких, известное как EVALI. По словам Ирины Юзуп, это заболевание может привести к дыхательной недостаточности и даже летальному исходу. Более половины пациентов с EVALI нуждаются в реанимации и подключении к аппарату ИВЛ.

Симптомы EVALI включают одышку, лихорадку, кашель, рвоту и другие признаки. Доктор добавила, что эти симптомы могут быть связаны и с другими заболеваниями, такими как инфекции. Хотя нет общепринятых критериев для диагностики EVALI, наличие этих симптомов в сочетании с использованием электронных сигарет должно насторожить. Ирина также подчеркнула, что из-за недавнего появления вейпов мы пока не знаем, могут ли они привести к раку лёгких или повреждению головного мозга в будущем. Кроме того, ароматические добавки в вейпах могут усиливать психологическую зависимость.