Минздрав рассказал о распространении искусственного интеллекта для медицины в России

На территории России более 70 регионов внедрили медицинские технологии, использующие искусственный интеллект (ИИ), на общую сумму свыше 367 миллионов рублей. Об этом объявил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев на форуме «Биотехмед». Эти технологии включают в себя решения для электронных медицинских карт, маммографии и анализа рентген-снимков грудной клетки.

Пугачев также отметил, что Росздравнадзор зарегистрировал 24 медицинских изделия, использующих ИИ, из которых 17 разработаны отечественными компаниями, а 7 — иностранными. Эти технологии, в основном помогают врачам в анализе медицинских данных, включая изображения и цифровые медицинские записи. Например, они могут помочь выявить новообразования в реальном времени во время колоноскопии.

В рамках национального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» регионы обязаны использовать медицинские изделия с ИИ в определённых системах государственной информационной инфраструктуры здравоохранения. Эти требования будут ужесточены в следующие годы, где ожидается увеличение числа систем, использующих технологии ИИ в медицине.