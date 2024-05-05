Минздрав предупредил о новых рисках использования популярного лекарства

Опубликовано 05 мая 2024, 20:22
1 мин.
Минздрав предупредил о новых рисках использования популярного лекарстваКоторым регулярно пользуются большинство россиян
В Минздраве рассказали о новых рисках развития заболеваний при использовании Ибупрофена
Минздрав России предложил производителям лекарств с ибупрофеном изменить инструкции и добавить новую информацию о рисках заболеваний. Это стало ясно из письма ведомства, опубликованного в государственном реестре лекарств.
В соответствии с рекомендациями Минздрава, необходимо обновить информацию о возможных тяжёлых кожных реакциях при использовании ибупрофена. Это включает такие состояния, как эксфолиативный дерматит и синдром Стивенса-Джонсона.
Кроме того, были выявлены риски развития Синдрома Коуниса при системном использовании препарата. Минздрав рекомендует учесть эти факторы при составлении инструкций к препаратам с ибупрофеном.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
Теги: