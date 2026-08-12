Мурашко: СКИФ позволит создать новые биологические препараты

СКИФ — источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Ожидается, что установка поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

«Она даст возможности в биологии и создании новых биологических препаратов, в направлении, когда мы разрабатываем определённые чекпоинт-ингибиторы и так далее, потому что одного рентгеноструктурного анализа подчас недостаточно. Это более глубокий анализ, который позволяет нам, собственно, таргетно уже видеть ту цель, для которой создавать лекарственные препараты и выходить на новые решения», — рассказал министр.