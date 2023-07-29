Россия начала испытания обновленной вакцины против коронавируса «Спутник»

Модернизированная вакцина «Спутник» проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, обновленный препарат для ревакцинации будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса.

Ранее об обновлении вакцины против COVID-19 заявил директор разработавшей ее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.