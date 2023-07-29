12:17, 29 июля 2023
1 мин.
Россия начала испытания обновленной вакцины против коронавируса «Спутник»Её актуализируют под новые штаммы
Защищающий от новых штаммов коронавируса вариант вакцины «Спутник» проходит клинические испытания, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Модернизированная вакцина «Спутник» проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, обновленный препарат для ревакцинации будет защищать от новых циркулирующих штаммов коронавируса.
Ранее об обновлении вакцины против COVID-19 заявил директор разработавшей ее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.