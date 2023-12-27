02:48, 27 декабря 2023
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В регионы России начала поступать обновлённая вакцина «Спутник Лайт»Об этом рассказал министр здравоохранения
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что регионы начали закупать обновлённую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», зарегистрированную ведомством 11 декабря.
По словам министра, у производителя на одном из этапов производства возникли технические трудности, которые в настоящий момент уже преодолены.
«Новый антигенный состав вакцины «Спутник Лайт» — он уже сегодня начал выпускаться, и регионы её начали закупать», — рассказал Михаил Мурашко.
Источник:Россия 24
Автор:Андрей Кадуков
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