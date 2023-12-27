В регионы России начала поступать обновлённая вакцина «Спутник Лайт»

По словам министра, у производителя на одном из этапов производства возникли технические трудности, которые в настоящий момент уже преодолены.

«Новый антигенный состав вакцины «Спутник Лайт» — он уже сегодня начал выпускаться, и регионы её начали закупать», — рассказал Михаил Мурашко.