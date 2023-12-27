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Фитнес и здоровье
02:48, 27 декабря 2023
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В регионы России начала поступать обновлённая вакцина «Спутник Лайт»

Об этом рассказал министр здравоохранения

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что регионы начали закупать обновлённую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», зарегистрированную ведомством 11 декабря.

По словам министра, у производителя на одном из этапов производства возникли технические трудности, которые в настоящий момент уже преодолены.

«Новый антигенный состав вакцины «Спутник Лайт» — он уже сегодня начал выпускаться, и регионы её начали закупать», — рассказал Михаил Мурашко.

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