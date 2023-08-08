Российские продавцы вейпов попросили не запрещать ароматизаторы

Такая позиция Минздрава вызвала обеспокоенность у игроков российского рынка этой продукции. В связи с этим Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий, в котором состоит более 50 участников, направил Минфину письмо с просьбой исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из перечня подлежащих запрету веществ и добавок. Такое же обращение ведомству направил Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем. Минфин подтвердил получение как минимум одного письма и сообщил, что перенаправил его в Минздрав.

Обеспокоенность игроков рынка вызвана опасностью закрытия компаний из-за вышеуказанного запрета. По сообщениям, 100% жидкостей для вейпов выпускаются с ароматизаторами, а одноразовые электронные системы доставки никотина работают на солевом никотине. Поэтому компании рискуют разориться.